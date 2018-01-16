Експорт ІТ-послуг з України за рік зріс до $3,6 мільярда (інфографіка)

Обсяг експорту ІТ-послуг з України у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 20% і склав 3,6 млрд дол.

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Про це повідомляється в інфографіці, опублікованій на сайті галузевої асоціації «IT Ukraine».

Повідомляється, що прогнозований обсяг експорту на 2018 рік становить 4,5 млрд дол.

«Внесок експортної ІТ-індустрії в загальний ВВП країни становить 3,34%. В цілому ІТ-компанії, що працюють на території України, сплатили 16,7 млрд грн податків», - йдеться в тексті інфографіки.

Також в асоціації відзначають, що для зростання галузі потрібна стабільна податкова політика, відсутність нових регуляторних бар'єрів, розвиток IT-освіти і кадрів і активне просування бренду України на міжнародному ринку.

За даними асоціації, у галузі зайнято 116 тис. фахівців.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році український ІТ-сектор сплатив до бюджету 7,1 млрд грн податків, що на 2 млрд більше, ніж у 2015 році. У 2016 році частка ІТ-сектора у ВВП країни становила 3,4%.