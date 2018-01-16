"Планую виправити це непорозуміння": міністр фінансів заявив, що реформу ДФС скасували без його відома

Міністр фінансів України Олександр Данилюк стурбований рішенням Кабінету міністрів про скасування затвердженої раніше концепції реформи Державної фіскальної служби, і планує виправити це непорозуміння.

Читайте такожВідмова від переформатування ДФС не зупинить реформу у відомстві – Продан

«Я стурбований рішенням Кабінету міністрів, яке було ухвалено, поки я був у відрядженні в Сполучених Штатах Америки, про скасування актів Кабміну, спрямованих на інституційну реформу Державної фіскальної служби, зокрема, реорганізацію структури, залучення нових людей і остаточну ліквідацію податкової міліції. Планую виправити це непорозуміння», - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Він нагадав, що в рамках проекту комплексної реформи ДФС передбачено посилення IT складової, але це не дасть результату без системної реформи самої служби, якій потрібна докорінна реформа структури, що передбачає розрив корупційних зв'язків на місцях і залучення до роботи нових, мотивованих людей з правильними цінностями.

«Я вже розмовляв з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, і він запевнив у підтримці реформи ДФС. Прем'єр добре розуміє важливість цих змін для країни, її економіки і людей. Тому я впевнений, що виправлення цього непорозуміння стане поштовхом для швидких змін у ДФС», - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 11 січня скасував постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової та митної політики і про реорганізацію територіальних органів ДФС, прийняті урядом 29 березня і 19 липня минулого року. Коментуючи рішення, Гройсман назвав скасовану концепцію реформи ДФС «безглуздою».