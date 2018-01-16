Обвал гривні: нацвалюта поступилася долару ще кількома копійками

У вівторок, 16 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 28,62/28,64 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 3 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 34,95/34,97 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 28,6526 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 640 угод на суму 395,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,57/28,61 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,09/35,14 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.