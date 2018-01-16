Данилюк вимагатиме звільнити Насірова з посади голови ДФС

Міністр фінансів України Олександр Данилюк має намір на найближчому засіданні Кабінету міністрів 17 січня порушити питання про звільнення із займаної посади раніше відстороненого від виконання своїх обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Читайте також"Планую виправити це непорозуміння": міністр фінансів заявив, що реформу ДФС скасували без його відома

«Цієї середи порушуватиму це питання на засіданні уряду. Ми, як уряд, що відповідає перед українським народом, маємо бути прикладом і суворо дотримуватися законодавства. Сподіваюся на підтримку колег», - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, Насіров став одним з перших людей, хто публічно зрадів рішенню уряду про скасування концепції реформи ДФС.

«Вважаю неприпустимим те, що людина, яка вже стала символом корупції і відкрито порушила закон про державну службу, маючи не тільки українське громадянство, формально залишається головою ДФС вже майже рік з моменту відсторонення. Тим часом, ДФС залишається без постійного керівника», - додав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 3 березня 2017 року усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, чиновник у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії щодо нього Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури.