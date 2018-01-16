Українські банки за рік закрили понад 800 відділень

Українські банки в 2017 році скоротили кількість діючих структурних підрозділів на 827 - до 9,489 тис. станом на 1 січня 2018 року.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, серед працюючих банків найбільшу кількість відділень за рік закрили державний «Ощадбанк» - 443, а також «УкрСиббанк» (53), «Правекс-Банк» (45) і «Укрсоцбанк» (32).

Як повідомляв УНІАН, українські банки в 2016 році скоротили кількість відділень на 1,6 тис. - до 10,3 тис. станом на 1 січня 2017 року.