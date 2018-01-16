Офіційний курс гривні не тішить: скільки завтра коштуватимуть долар і євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2865.2576 (16 січня – 2856.7664)

100 EUR – 3504.2100 (16 січня – 3507.2521)

10 RUR – 5.0813 (16 січня – 5.0691)

У вівторок, 16 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 28,62/28,64 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 3 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 34,95/34,97 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 28,6526 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 640 угод на суму 395,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, більшість опитаних керівників українських підприємств, або 59,6%, прогнозують в Україні обмінний курс вище 29 гривень за долар.

Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол. За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%.

З початку цього року, станом на 15 січня, гривня подешевшала до долара ще на 50 копійок, або на 1,8%, - до 28,57 грн/дол. за офіційним курсом.

У Національному банку вважають, що дію тимчасових чинників, що спровокували здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельовано протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.