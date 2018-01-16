Кількість скарг на публічні закупівлі за рік зросла майже вдвічі

Кількість скарг на проведення публічних закупівель у 2017 році зросла на 85% порівняно з попереднім роком - до 5684, повідомив у ході прес-конференції голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв.

Читайте такожДержзакупівлі-2017: без конкурентної процедури торгів закупили товарів на 50 мільярдів

«У 2016 році після введення в дію закону «Про державні закупівлі» - стрімке зростання кількості скарг (3067 скарг - УНІАН), а в 2017 році - 5684 скарги», - сказав Терентьєв, додавши, що середня кількість скарг, яка розглядається колегією щодня, становить 23 скарги.

Також голова АМКУ повідомив, що найбільша кількість скарг надходила на тендери Міністерства інфраструктури - 868, Київської міськдержадміністрації - 326, а також на тендери Міненерговугілля та Міноборони.

Згідно з повідомленням, найбільшу кількість скарг (144) у 2017 році подала компанія «Максмед Інтернешнл». Всього минулого року було розглянуто скарг на суму понад 90 млрд грн. Більше половини всіх скарг стосувалися закупівель: транспортного обладнання, будівельних робіт, нафтопродуктів, медичного обладнання, продуктів харчування.

Також Терентьєв повідомив, що в грудні було отримано 550 скарг, що майже на 30% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. При цьому найбільшу кількість скарг було отримано в серпні - 573.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва і «його прихлебателів» у разі продовження блокування важливих державних тендерів. Прем'єр зазначав, що в Україні функціонує організована злочинна група підставних компаній, які заявляються на будь-які державні тендери, не маючи відповідних виробничих потужностей і продукції, а потім, незалежно від результатів торгів, подають скаргу до Антимонопольного комітету, який блокує тендер. Гройсман вважає ймовірною участь у подібних схемах співробітників АМКУ і має намір звернутися до Національного антимонопольного бюро, Генеральної прокуратури, антикорупційної прокуратури та поліції з проханням перевірити діяльність АМКУ.

29 листопада Гройсман заявив, що діяльність Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо блокування державних тендерів має жорсткі ознаки корупції й загрожує розвитку держави. При цьому міжнародна організація Transparency International, що стоїть біля витоків створення електронної системи держзакупівель Prozorro, 30 листопада заявила про те, що робота АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель є загалом ефективною та послідовною.

Своєю чергою Терентьєв повідомляв, що, дійсно, деякі процедури державних закупівель через подачу скарг затягуються, й гроші, виділені на реалізацію проектів, не можуть бути належним чином освоєні. На його думку, однією з головних причин цього є низький кваліфікаційний рівень підготовки тендерної документації з боку замовника.

За його словами, чинне нормативне регулювання систем відкритих торгів дозволяє зловживати можливістю оскарження, тому з метою вирішення цих проблем зараз ведеться спільна робота АМКУ і Мінекономрозвитку.