Курс біткойна за добу обвалився на 25%

Курс біткойна впав за добу більш ніж на чверть, опустившись майже до 10 тисяч доларів.

Про це свідчать дані порталу coinmarketcap.com.

Об 00.34 за київським часом курс криптовалюти становив 10194 долара, а до 2.00 за київським часом біткойн піднявся вище 11 тисяч.

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Добою раніше один біткойн оцінювали у понад 14 тисяч доларів, але протягом всього дня 16 січня курс знижувався.

Як зазначає РБК, крім біткойна, курс також впав у другої за ринковою капіталізацією криптовалюти в світі Ethereum (вона за день подешевшала на 16%), Ripple впав більш ніж на 24%, Bitcoin Cash - на 20%.

Загальна капіталізація криптовалютного ринку за добу знизилася на 19%, з $709 млрд до $577 млрд.