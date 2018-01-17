Курс біткойна за добу обвалився на 25%

02:23, 17 січня 2018
Фінанси
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Крім біткойна, курс також впав у другої за ринковою капіталізацією криптовалюти в світі Ethereum.

Ілюстрація / REUTERS

Курс біткойна впав за добу більш ніж на чверть, опустившись майже до 10 тисяч доларів.

Про це свідчать дані порталу coinmarketcap.com.

Об 00.34 за київським часом курс криптовалюти становив 10194 долара, а до 2.00 за київським часом біткойн піднявся вище 11 тисяч.

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Добою раніше один біткойн оцінювали у понад 14 тисяч доларів, але протягом всього дня 16 січня курс знижувався.

Як зазначає РБК, крім біткойна, курс також впав у другої за ринковою капіталізацією криптовалюти в світі Ethereum (вона за день подешевшала на 16%), Ripple впав більш ніж на 24%, Bitcoin Cash - на 20%.

Загальна капіталізація криптовалютного ринку за добу знизилася на 19%, з $709 млрд до $577 млрд.

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Теги: #курс біткойна#ринок криптовалют#падіння біткойна