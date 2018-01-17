Українські банки переходять на нові стандарти фінзвітності

Національний банк з 1 січня по 31 березня 2018 року включно не застосовуватиме до банків заходи впливу за порушення правил подання звітності та виконання нормативів.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №1, яке набирає чинності 17 січня, рішення стосується порушень, пов'язаних із впровадженням міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ) 9 «Фінансові інструменти».

За оцінками НБУ, дане рішення забезпечить поступовий перехід українських банків до застосування МСФЗ-9.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки перейти на міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року, що передбачає зміну плану рахунків та доопрацювання програмних комплексів банків, а також оновлення правил обліку і звітності.

За попередніми оцінками регулятора, істотного впливу від переходу банків на цей стандарт на капітал більшості фінустанов не очікується.