Падіння гривні: скільки коштують долар і євро в обмінниках Києва

Вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних пунктах вранці 17 січня становила 28,65 гривень, євро - 34,70 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,45 гривень, євро - 34,60 гривень.

Вчора, 16 січня, курси купівлі/продажу доларів у небанківських обмінниках становили 28,40/28,60 грн/дол., євро - 34,60/35,00 грн/євро.

Курси купівлі/продажу американської валюти в державному «Ощадбанку», за даними на його сайті, становлять 28,35/28,75 грн/дол., євро - 34,15/35,10 грн/євро.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:00 встановився на рівні 28,6359 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 108 угод на суму 64,94 млн дол.