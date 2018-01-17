Гривня в піке: нацвалюта знову подешевшала до долара і євро

У середу, 17 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 28,6750/28,6950 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала щодо долара на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 34,9829/35,0106 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5055/0,5063 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 28,6415 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 226 угод на суму 116,56 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,62/28,64 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 34,95/34,97 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.