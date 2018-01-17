Рада має підвищити пенсії військовим в лютому, але перерахунок буде вже з січня - Гройсман

Верховна Рада повинна прийняти законопроект про підвищення пенсій військовим в лютому, але перерахунок пенсій буде проведено з 1 січня, незалежно від строків прийняття законопроекту. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Ми розуміємо, що в січні закон прийняти не вдасться. Очевидно, що це потрібно зробити в лютому. Я доручаю, щоб ви були готові до того, щоб всі пенсії були перераховані з 1 січня 2018 року. Хочу запевнити всіх військових пенсіонерів, що за січень, навіть якщо законопроект буде прийнятий у лютому, всі доплати будуть зроблені в повному розмірі", - сказав прем'єр.

Також прем'єр зазначив, що найбільше підвищення повинні отримати військові, безпосередньо брали участь у бойових діях.

"Принципово, щоб ті військові, які захищають нашу країну, військові на пенсії, військові, які будуть на пенсії, бойові підрозділи, отримали б найбільше підвищення пенсій. Це принципово важливо. Той, хто "бойовий", у нього повинна бути вище пенсія, а той, хто був, так би мовити, в тилу, в штабі - у нього має бути абсолютно інша пенсія", - підкреслив Гройсман.

При цьому міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що спеціальна робоча група зараз вдосконалює норми законопроекту.

"16 червня 2017 року було прийнято рішення Національною радою реформ, що підготовка даного законопроекту повинна обов'язково пройти через Раду національної безпеки, тому що ці питання дійсно безпосередньо стосуються обороноздатності України. Зараз працює робоча група за участю представників 14 силових відомств. Ми серйозно відпрацьовуємо норми законопроекту, вони змінюються і вдосконалюються. Ми сподіваємося, що скоро вийдемо на загальне рішення, після чого законопроект буде внесений на розгляд на засідання Кабінету міністрів і в найближчому часі буде переданий у Верховну Раду", - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

В уряді обіцяли, що одразу після прийняття пенсійної реформи, почнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде поданий до Верховної Ради до 1 листопада.

За словами Реви, законопроект повинен бути узгоджений з силовими відомствами, потім його має розглянути Рада національної безпеки і оборони.

13 грудня уряд направив законопроект про підвищення військових пенсій з 1 січня 2018 року до Ради національної безпеки і оборони.