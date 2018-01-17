Чисті міжнародні резерви НБУ за рік збільшилися до $6,7 мільярда
14:17, 17 січня 2018Фінанси
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При цьому, в грудні чисті міжнародні резерви скоротилися на 0,2%.
Ілюстрація REUTERS
Чисті міжнародні резерви Національного банку України в 2017 році зросли на 58,5% - до 6,696 мільярда доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, в грудні минулого року чисті міжнародні резерви скоротилися на 0,2%.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 мільярда доларів, що на 21% вище за показник на 1 січня 2017 року.
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