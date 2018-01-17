НБУ визнав недійсною ще одну банківську групу

Національний банк України визнав недійсною банківську групу «Промислово-фінансового банку», до якої крім цього банку входила страхова компанія «Онікс».

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Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення прийнято 15 січня.

Акціонери «Промислово-фінансового банку» у вересні 2017 року прийняли рішення про припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи, а в грудні Нацбанк відкликав у фінустанови банківську ліцензію.

Довідка УНІАН. Національний банк у 2017 році визнав неплатоспроможними 9 банків, а також відкликав ліцензії у чотирьох банків у зв'язку з припиненням банківської діяльності без ліквідації і у одного банку - у зв'язку з його приєднанням до іншої фінустанови.