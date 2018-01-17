В Україні підвищили соцвиплати переселенцям

Кабінет міністрів України підвищив розміри щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

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Відповідне рішення було прийнято 17 січня на засіданні Кабінету міністрів.

«Це вже другий документ, який передбачає збільшення розміру відповідних виплат у рамках бюджетних асигнувань, які було передбачено Міністерством соціальної політики», - повідомив глава Міністерства соціальної політики Андрій Рева.

Він зазначив, що з 1 січня 2018 року збільшується розмір грошової допомоги сім'ям, які отримують пенсії, в складі яких є діти. На кожну дитину розмір допомоги збільшено з 884 грн до 1000 грн на місяць. Для всіх сімей-переселенців, без винятку, передбачено збільшення загальної суми грошової допомоги з 2400 грн до 3000 грн на місяць, а також до 5000 грн для багатодітних сімей.

Рева також повідомив, що в Мінсоцполітики готується законопроект про спрощення доступу ВПО до отримання субсидій. "Субсидія зможе бути призначена внутрішньо переміщеним особам на підставі декларування всіх членів сім'ї, яким необхідна субсидія. Тобто, без реєстрації та договору оренди житлового приміщення", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року Кабінет міністрів України підвищив розміри і спростив порядок контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), в тому числі особам з інвалідністю.