Українські банки збільшили борг перед НБУ до 69 мільярдів

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 січня 2018 року склав 68,891 мільярда гривень, що на 3,9% вище показника на 1 грудня минулого року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, загалом за 2017 рік обсяг заборгованості банків перед регулятором по рефінансуванню скоротився на 7,9%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ в грудні зріс майже вдвічі, але загалом за рік показник скоротився на 1,4% - 67,190 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.