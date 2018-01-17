Грошова база в Україні за рік зросла майже до 400 мільярдів

Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% – до 399,057 мільярда гривень.

Читайте такожНацбанк може припинити випуск дрібних монет

Як повідомляється на сайті Національного банку України, у грудні 2017 року зростання грошової бази склав 5,4%.

Згідно з наведеними даними, грошова маса (агрегат М3) зросла на 6,9% у грудні та на 9,5% з початку 2017 року - до 1,208 трильйона гривень.

Довідка УНІАН. У 2016 році грошова база зросла на 13,6%, грошова маса – на 10,8%.