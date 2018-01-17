Грошова база в Україні за рік зросла майже до 400 мільярдів
15:30, 17 січня 2018Фінанси
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У 2016 році зростання показника становив 13,6%.
В Україні продовжує зростати грошова база / фото УНІАН
Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% – до 399,057 мільярда гривень.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у грудні 2017 року зростання грошової бази склав 5,4%.
Згідно з наведеними даними, грошова маса (агрегат М3) зросла на 6,9% у грудні та на 9,5% з початку 2017 року - до 1,208 трильйона гривень.
Довідка УНІАН. У 2016 році грошова база зросла на 13,6%, грошова маса – на 10,8%.
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