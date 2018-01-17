Виведення "брудних" грошей Януковича: ГПУ направила на експертизу матеріали перевірки брокера ICU
За результатами експертизи може бути прийнято рішення про пред'явлення їм підозри або про закриття справи.
Генеральна прокуратура України направила на експертизу матеріали перевірки щодо причетності брокерської компанії ICU і співробітників українських банків до купівлі державних облігацій за «брудні» гроші екс-президента України Віктора Януковича.
Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
«Ми шукаємо істину, і тому направили матеріали перевірки до експертної установи, яка єдина може дати нам об'єктивну відповідь, під кримінальну відповідальність експерта, чи були в діях брокера або співробітників банків порушення чинного законодавства, - сказав Луценко.
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"Ми чекаємо відповіді експертизи, і за її результатами буде прийнято рішення або про закриття епізоду щодо відповідальності співробітників банків і брокерської компанії ICU, або про пред'явлення їм підозри», - додав він.
Генпрокурор зазначив, що в ході розслідування ще до виходу матеріалу «Аль-Джазіри» вивчалася роль компанії ICU і банківських співробітників в оформленні купівлі за «брудні» гроші держоблігацій, і слідство допитало співробітників Національного банку, «Ощадбанку» і ICU.
За його словами, ще навесні минулого року ГПУ замовила перевірку дій ICU з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка не знайшла в діях брокера порушень чинного законодавства.
«Теза про те, що Луценко покриває ICU - не відповідає дійсності», -заявив генпрокурор.