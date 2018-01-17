Виведення "брудних" грошей Януковича: ГПУ направила на експертизу матеріали перевірки брокера ICU

Генеральна прокуратура України направила на експертизу матеріали перевірки щодо причетності брокерської компанії ICU і співробітників українських банків до купівлі державних облігацій за «брудні» гроші екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

«Ми шукаємо істину, і тому направили матеріали перевірки до експертної установи, яка єдина може дати нам об'єктивну відповідь, під кримінальну відповідальність експерта, чи були в діях брокера або співробітників банків порушення чинного законодавства, - сказав Луценко.

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"Ми чекаємо відповіді експертизи, і за її результатами буде прийнято рішення або про закриття епізоду щодо відповідальності співробітників банків і брокерської компанії ICU, або про пред'явлення їм підозри», - додав він.

Генпрокурор зазначив, що в ході розслідування ще до виходу матеріалу «Аль-Джазіри» вивчалася роль компанії ICU і банківських співробітників в оформленні купівлі за «брудні» гроші держоблігацій, і слідство допитало співробітників Національного банку, «Ощадбанку» і ICU.

За його словами, ще навесні минулого року ГПУ замовила перевірку дій ICU з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка не знайшла в діях брокера порушень чинного законодавства.

«Теза про те, що Луценко покриває ICU - не відповідає дійсності», -заявив генпрокурор.