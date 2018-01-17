Нижче $10 тисяч: біткойн стрімко падає, а разом з ним й інші криптовалюти

Ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але одразу відновила зростання, повідомляє Украинская правда з посиланням на дані біржі CoinDesk.

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Зазначається, що за останні дві доби вартість криптовалюти впала більш ніж на 30%, за останній місяць - майже вдвічі.

Схожа ситуація спостерігається на всьому криптовалютном ринку. Так, Ethereum обвалився на 30%, а Ripple - майже на 45%.

Падіння на ринку криптовалют пов'язують з регулюванням майнінгу і можливим блокуванням сервісів для торгівлі криптовалютами в Китаї.

Раніше повідомлялось, що глобальний ринок криптовалют сильно падає, лише 16 січня біткойн подешевшав більш ніж на 13%.

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткойн зріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.