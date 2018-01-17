Українці в грудні продали банкам на $65 мільйонів більше валюти, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в грудні склала 65,2 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за цей період банки продали готівкової валюти населенню на 736,5 мільйона доларів, купили – на 801,7 мільйона доларів.

За період з початку року - за січень-грудень - продаж готівкової валюти населенням через банки перевищила покупку на 2,139 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище за показник за 2015 рік.