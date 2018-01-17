Українці в грудні продали банкам на $65 мільйонів більше валюти, ніж купили

19:35, 17 січня 2018
Фінанси
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Загалом за рік продаж готівкової валюти населенням через банки перевищила покупку на 2,1 мільярда доларів.

Ілюстрація REUTERS

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в грудні склала 65,2 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за цей період банки продали готівкової валюти населенню на 736,5 мільйона доларів, купили – на 801,7 мільйона доларів.

За період з початку року - за січень-грудень - продаж готівкової валюти населенням через банки перевищила покупку на 2,139 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище за показник за 2015 рік.

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Теги: #продаж валюти