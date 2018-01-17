Нацбанк у грудні витратив на підтримку гривні понад $182 мільйона

Обсяг чистого продажу Національним банком валюти з міжнародних резервів для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку України у грудні склав 182,5 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, за цей місяць регулятор продав 232,5 мільйона доларів, купив – 50 мільйонів гривень.

Згідно з наведеними даними, загалом протягом року регулятор поповнив резерви допомогою купівлі валюти на міжбанку на 1,262 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року склали 18,808 мільярда доларів, що на 21% вище показника на 1 січня 2017 року.