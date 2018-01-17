Долар дорожчає, євро дешевшає: курс гривні від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2866,6132 (17 січня – 2865,2576)

100 EUR – 3498,1281 (17 січня – 3504,2100)

10 RUR – 5,0654 (17 січня – 5,0813)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,70/28,73 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала відносно долара на 9 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 35,07/35,11 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,6661 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 676 угод на суму 390,28 мільйона доларів.