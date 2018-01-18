Міністр фінансів сподівається на виконання умов МВФ для отримання нового траншу

Україна потребує фінансування Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових організацій і може виконати умови для отримання чергового траншу кредиту МВФ у першому кварталі цього року.

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Моє завдання, як міністра фінансів, – продовжити успішну роботу з МВФ. Коли ми маємо програму з МВФ, то можемо отримати додаткове фінансування від Всесвітнього банку, ЄС. Ці гроші зараз важливі", – заявив Данилюк.

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Коментуючи умови виділення чергового траншу МВФ за програмою розширеного фінансування EFF, Данилюк нагадав, що пенсійну реформу ухвалили ще минулого року, і висловив надію, що новий закон про приватизацію ухвалять вже 18 січня.

"Я сподіваюся, що в першому кварталі ми матимемо закон про Антикорупційний суд", – додав голова Мінфіну.

І зауважив, що затягування з відновленням фінансування від МВФ є одним із чинників ослаблення гривні, хоча назвав наявний обсяг резервів у більш ніж $18 млрд комфортним рівнем.

Данилюк наголосив, що в разі відсутності кредитів МВФ Україні доведеться шукати альтернативні джерела фінансування, а "це не так уже й просто".

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк сподівається на отримання у наступному році більше двох траншів кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Водночас, міністр зазначив, що не бачить необхідності починати переговори про нову програму з МВФ до завершення поточної програми розширеного фінансування EFF.