Apple заявила про плани інвестувати в економіку США $30 мільярдів і створити понад 20 тисяч робочих місць
08:21, 18 січня 2018Фінанси
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Всього компанія планує інвестувати безпосередньо в економіку США близько $30 млрд в найближчі п'ять років.
Ілюстрація REUTERS
Компанія Apple Inc. заявила, що виплатить США одноразовий податок на іноземний капітал в розмірі $38 млрд і буде нарощувати витрати в країні, так як хоче збільшити внесок в економіку штатів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Всього компанія планує інвестувати безпосередньо в економіку США близько $30 млрд в найближчі п'ять років.
Також Apple Inc. планує створити в Штатах понад 20 тис. робочих місць, найнявши співробітників у свій кампус і побудувавши ще один на території США.
Президент країни Дональд Трамп назвав таке рішення компанії «величезною перемогою для робітників і для США».
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