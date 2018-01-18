Apple заявила про плани інвестувати в економіку США $30 мільярдів і створити понад 20 тисяч робочих місць

Компанія Apple Inc. заявила, що виплатить США одноразовий податок на іноземний капітал в розмірі $38 млрд і буде нарощувати витрати в країні, так як хоче збільшити внесок в економіку штатів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Всього компанія планує інвестувати безпосередньо в економіку США близько $30 млрд в найближчі п'ять років.

Також Apple Inc. планує створити в Штатах понад 20 тис. робочих місць, найнявши співробітників у свій кампус і побудувавши ще один на території США.

Президент країни Дональд Трамп назвав таке рішення компанії «величезною перемогою для робітників і для США».