Скільки грошей українці поклали в банки: обсяг депозитів за рік зріс на 15%

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік, за оперативними даними, збільшився на 15,1% - до 489,948 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - на 2,7%, до 13,676 млрд дол.

Читайте такожВідсоткові ставки за валютними депозитами знаходяться на історичному мінімумі – НБУ

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі в грудні обсяг гривневих депозитів збільшився на 8,6%, валютних - на 0,4%.

За інформацією регулятора, залишки за гривневими кредитами зросли на 3,2% у грудні та на 13,1% з початку року - до 569,364 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами в доларовому еквіваленті скоротилися на 1,5% у грудні і 12,4% з початку року - до 15,904 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році в національній валюті зріс на 8,7%, але при цьому знизився в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) на 0,4%.