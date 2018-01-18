"Ціни злетять вгору": аналітики дали прогноз курсу долара в Україні на 2018 рік

Вартість американської валюти ще з початку грудня минулого року пішла вгору як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. І якщо в середині грудня долар можна було придбати в обмінних пунктах приблизно за 27 грн, то на середину січня 2018-го за нього просять більше 28,6 грн.

Швидше за все, катастрофи не буде: долар, як вважають аналітики, не перескочить через позначку "30" до кінця цього року. Однак споживчі ціни можуть піднести українцям сюрприз. І не з приємних, йдеться в статті "Нового времени".

Поки на гривню тисне високий попит на долар з боку імпортерів та припинення активного експорту аграріями. Далі, на думку Олега Чурія, заступника голови НБУ, ситуація стабілізується.

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"Дія тимчасових факторів може бути нівельовано протягом року",— вважає він. Все, мовляв, буде, як минулого року: на початку року курс зріс, а потім впав. В результаті гривня подешевшала лише на 3%.

Олена Бєлан, старший економіст інвестиційної компанії Dragon Capital, дотримується схожої думки. "Як правило, валютний ринок стабілізується в лютому, а в березні-квітні починається тенденція до зміцнення гривні",— говорить вона.

В аналітичній компанії Atlant Finance вважають, що математично обґрунтований курс становить 27-27,5 грн за $1. "Немає причин вважати, що курс очікує катастрофічний сценарій — 30-35 грн за долар",— вважає Віталій Шапран, член виконкому Українського союзу фінансових аналітиків.

"А ось головне своє завдання — стримати ціни — Нацбанк навряд чи зуміє виконати. Про це свідчить досвід минулого року: при майже незмінному курсі гривні щодо долара інфляція склала близько 14%", - зазначають журналісти.

Експерти пояснюють: крім курсу долара, на ціни впливають величезні фінансові вливання уряду й підвищення соціальних виплат, що відбуваються на тлі скромного зростання економіки — близько 2%.

"Так що в заявлені плани НБУ утримати гривню на рівні "30 до $1" аналітики охоче вірять. А ось у здібностях регулятора зупинити споживчу інфляцію на 19% вони сумніваються", - підсумували в "Новому времени".

Раніше в НБУ заявляли, що дія тимчасових факторів, які призвели до здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельована протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 18 січня 2018 року