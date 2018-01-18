Біткойн зростає після падіння нижче $10 тисяч днем раніше

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) торгується в плюсі в четвер після падіння до рівня нижче 10 тисяч доларів на торгах в середу, що стало мінімальним рівнем з листопада 2017 року, випливає з даних торгів.

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За даними порталу CoinMarketCap, станом на ранок біткойн дорожчав на 4,37%, до 11,38 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 1,33%, до 11,16 тисячі доларів, на GDAX - на 1,72%, до 11,21 тисячі доларів. За даними порталу Coindesk, біткойн дорожчав на 0,1%, до 11,15 тисячі доларів, повідомляє Прайм.

Падіння всього ринку криптовалют на 20-30%, і зокрема біткойна, в середу було пов'язано з повідомленнями з Китаю і Південної Кореї про плани країн посилити контроль над ринком криптовалют. Влада Китаю має намір заблокувати онлайн-платформу і мобільні додатки для торгівлі криптовалютою, а в Південній Кореї, за даними місцевого агентства Ренхап, уряд готує пакет заходів, щоб обмежити "ірраціональне" захоплення криптовалютами.

Що стосується інших криптовалют, то Ethereum піднімалася в ціні на 3,65%, до 1 тисячі доларів, Ripple - на 26,25%, до 1,4 долара, Bitcoin Cash - на 6,17%, до 1,79 тисячі доларів, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалют, за даними сервісу, становить на даний момент 549,9 мільярда доларів, на частку біткойна припадає близько 35% всього ринку.

Сервіс CoinMarketCap дозволяє відстежувати середню ціну та капіталізацію кожної з існуючих на сьогоднішній день криптовалют. Під час підрахунку середньої ринкової ціни на біткойн в доларах агрегатор вираховує дані з більш ніж 20 бірж. Coindesk - медіаресурс, який спеціалізується на криптовалютах. Обчислює середню ціну біткойна за його доларовою вартістю на чотирьох найбільших світових криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase і itBit.