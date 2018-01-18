Зростання економіки Китаю за рік прискорилося майже до 7%

Темпи зростання ВВП Китаю в 2017 році прискорилися до 6,9% проти 6,7% в 2016 році, що виявилося значно кращим за офіційний прогноз, свідчать дані державного статистичного бюро Китаю.

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"Згідно з попередніми даними, валовий внутрішній продукт Китаю в 2017 році становив 82,72 трильйона юанів (близько 12,72 трильйона доларів), що на 6,9% більше, ніж минулого року. Зокрема, річне зростання ВВП в першому кварталі становило 6,9%, у другому — 6,9%, в третьому — 6,8%, в четвертому — 6,8%", — йдеться в опублікованій доповіді, передає Прайм.

Влада Китаю на початку року встановила планку зростання ВВП в 2017 році на рівні 6,5% і вище.

Темпи зростання ВВП Китаю в 2016 році сповільнилися до 6,7% проти 6,9% в 2015 році, що стало найгіршим показником за останні 26 років, однак це збіглося з офіційними прогнозами влади, озвученими на початку 2016 року.

Економіка Китаю в останні кілька років почала поступово сповільнювати зростання, що викликає занепокоєння у експертів. Китайська влада не поділяє їхнього песимізму, називаючи це "новою нормою", яка передбачає якісний, інтенсивний розвиток, а не швидкі темпи екстенсивного зростання.