Нацбанк за рік перевірив більше тисячі обмінників – знайшов 115 нелегальних

Національний банк України у 2017 році провів 1018 перевірок пунктів обміну валют - структурних підрозділів небанківських фінансових установ у Києві та в усіх областях України.

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Як повідомляється на сайті регулятора, серед виявлених порушень найбільш суттєвими були здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, невідповідність обсягів готівкових коштів у касі даним бухгалтерських документів, ненадання документів у ході перевірки або перешкоджання її проведенню.

Крім того, було виявлено 115 нелегальних пунктів обміну валют у Києві, а також Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях. Інформацію про такі пунктах регулятор передав до правоохоронних органів.

Також повідомляється, що в 2018 році Нацбанк планує перевіряти насамперед ті обмінники, в роботі яких було виявлено суттєві порушення у 2017 році або стосовно яких є підстави сумніватися в достовірності обсягів операцій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 9 місяців 2017 року перевірив 770 пунктів обміну валют у Києві та у всіх областях України. Внаслідок цих перевірок регулятор виявив 101 нелегальний пункт обміну валют небанківських фінустанов.

Станом на 1 жовтня 2017 року ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій були у 31 небанківської фінустанови і нацоператора поштового зв'язку «Укрпошта», а на ринку функціонували понад 3,5 тис. підрозділів небанківських фінустанов.

Наприкінці листопада Нацбанк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансовій компанії «Абсолют Фінанс», що об'єднує найбільшу мережу небанківських пунктів обміну валют, пояснюючи це рішення виявленими численними фактами порушень порядку валютно-обмінних операцій.

У 2016 році експерти оцінювали щомісячний обсяг тіньового валютного ринку в Україні в 1 млрд дол., що, на їхню думку, створювало додатковий девальваційний тиск на гривню й ускладнювало роботу офіційного валютного ринку.