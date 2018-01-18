Експерт розповів про нерадісні наслідки можливої "сварки" України з МВФ

Україна в разі припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом втратить доступ до зовнішніх ринків залучення грошей, почне скорочувати економічне зростання і витрачати резерви. Таку думку висловив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса в журналі «Новое время».

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«Для нас відразу закриються зовнішні ринки залучення боргу. Економічне зростання почне згасати. Резерви будуть танути. Дотягнемо ми в такій ситуації до виборів президента? Можливо. Чи вистачить ресурсів далі? Ні. За борги доведеться платити, а нових грошей не буде», - зазначає Фурса.

За словами експерта, без контролю МВФ економічна політика знову повернеться до традиційної. «Як результат - відкат всіх реформ, емісія гривні, популізм. Дефіцит бюджету покрити не вдасться. Перше, що відреагує, - курс валют. Якщо не зменшимо витрати бюджету, інфляція сама скоротить реальні витрати. Девальвація гривні призведе до різкого підвищення вартості імпортних товарів. У тому числі вартості газу. І тоді знову доведеться або підвищувати тарифи, або нарощувати дефіцит бюджету. Що в свою чергу призведе до ще більшої девальвації. І все це на тлі політичної турбулентності нових виборів», - додає Фурса.

За словами експерта, у найближчі 18 місяців існує висока ймовірність нового "бадабуму" в світовій економіці. «Він необов'язково буде таким потужним, як криза 2008 року, але від нього, напевно, найбільше постраждають такі країни, як Україна, вкрай чутливі до цін на сировинні товари», - зазначає він.

Фурса вважає, що в такий момент нам точно знадобиться підтримка МВФ. «І якщо просто без МВФ нам буде дуже боляче, то в момент циклічної кризи без МВФ нас чекає катастрофа. Якою може скористатися Росія. Адже немає більш бажаного результату для Путіна, ніж економічний колапс в Україні. Таким чином, МВФ зараз не тільки гарант нашого економічного добробуту, але й наш головний союзник у війні з Росією», - резюмує експерт.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

14 грудня заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не запланував місію до України для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконані українською стороною.

Насамперед, за інформацією Фонду, уряду потрібно відкоригувати ціни на газ на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету, що сприятиме розвитку вільного ринку газу та стимулювати споживачів до економного споживання енергоносіїв.

Крім того, виділення чергового траншу МВФ залежить від прийняття законодавства про приватизацію та антикорупційний суд.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новий час країни" від 18 січня 2018 року.