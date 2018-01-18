В Україні продовжує дорожчати валюта

У четвер, 18 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 28,74/28,78 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з часом відкриттм торгів гривня знизилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 35,08/35,12 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,5057/0,5087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 28,7738 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 230 угод на суму 135,60 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,70/28,73 грн/дол. Котирування гривні до євро встановилися на рівні 35,07/35,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.