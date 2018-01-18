Товарообіг між Україною та Німеччиною за рік зріс майже на 22%

Товарообіг між Україною та Німеччиною в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 21,5%, причому акценти змістилися у бік товарів легкої та харчової промисловості. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на зустріч прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками провідних німецьких компаній, що працюють в Україні.

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"Ми цінуємо внесок німецького бізнесу у розвиток національної економіки, цінуємо лідерство Німеччини в питаннях наших внутрішніх реформ, у питанні підтримки нашої територіальної цілісності. Ми відчуваємо, що Німеччина - надійний партнер для України, і ми зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин", - цитуються в повідомленні слова Гройсмана.

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель у ході зустрічі наголосив, що зараз репутація України як інвестиційної майданчики дуже важлива.

"Саме тому ми також приділяємо велику увагу досягненням України у питаннях боротьби з корупцією, судової реформи, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями тощо. Але хочу запевнити: уряд Німеччини буде підтримувати Україну", - підкреслив дипломат.

Гройсман у свою чергу повідомив, що цьогоріч в Україні продовжать роботу відразу декілька урядових установ, покликаних сприяти залученню капіталу та технологій в Україну, будуть реалізовані амбітні програми підтримки агросектору, насамперед тваринництва та розвитку газовидобутку. А найближчим часом в уряді очікують прийняття законодавчих рішень про проведення масштабної приватизації на основі англійського права і створення антикорупційного суду.

"Ми налаштовані на подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом і будемо всебічно підтримувати наш економічний розвиток", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-листопаді 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 5,775 мільярда доларів, що на 20,8% більше дефіциту за січень-листопад 2016 року.