Долар в обмінниках Києва підскочив до 28,85 гривні, євро – 35,10

Вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних пунктах 18 січня становить 28,85 грн, євро - 35,10 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,60 грн, євро - за 34,80 грн.

Вчора, 17 січня, курс долара у небанківських обмінниках становив 28,45/28,65 грн/дол., євро - 34,60/34,95 грн/євро.

Курс американської валюти в державному «Ощадбанку», за даними на його сайті, становить 28,35/28,75 грн/дол., євро - 34,15/35,10 грн/євро.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 28,7758 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 410 угод на суму 230 млн дол.