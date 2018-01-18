У МВФ розкритикували пенсійну реформу в Україні

Пенсійна реформа, проведена в Україні, не забезпечує формування повністю справедливою і стійкою пенсійної системи в країні.

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Про це заявив директор департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на питання УНІАН про відповідність пенсійної реформи зобов'язаннями України в рамках програми співпраці з Фондом.

"Україна не так давно прийняла закон про пенсійну реформу. Закон містить важливі положення щодо модернізації пенсійної системи України, але також містить недоліки, які знижують мотивацію людей працювати довше і робити внески в пенсійну - УНІАН) систему. Це не повністю забезпечує справедливу і стійку пенсійну систему, і ми думаємо, що більше роботи має бути зроблено", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд наприкінці листопада 2017 року заявляв, що все ще аналізує прийняту Верховною Радою на початку листопада минулого року пенсійну реформу на предмет наявності стимулів для більш пізнього виходу на пенсію і, відповідно, більшого обсягу внесків у Пенсійний фонд.

У Фонді зазначили, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Закон про пенсійну реформу був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цим документом введені вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і підвищена пенсія 9 мільйонів пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.