Голова МВФ та Порошенко обговорять реформи в Україні для виділення чергового траншу

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 23-26 січня обговорять необхідні реформи в Україні для виділення країні наступного кредитного траншу в рамках програми співпраці. Про це заявив глава департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

Читайте такожУ МВФ розкритикували пенсійну реформу в Україні

"Мадам Лагард (директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард - УНІАН) і президент Порошенко планують зустрітися в Давосі. Вони це робили й раніше... Я думаю, вони обговорять прогрес перспективи реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть шлях до завершення перегляду програми", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВФ відзначали, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк України розраховує в 2018 року отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.