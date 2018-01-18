Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

Президент України Петро Порошенко пропонує звільнити з посади керівника Національного банку Валерія Гонтареву, яка подала голові держави прохання про відставку і призначити на його місце Якова Смолія, який на даний час виконує обов'язки голови НБУ.

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Проекти відповідних постанов Верховної Ради зареєстровано в парламенті сьогодні, 18 січня (№7500 і №7501), однак тексти документів поки не оприлюднені.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

Із 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Згідно з Конституцією України, глава держави повинен представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ.

До звільнення діюча очільниця НБУ має прозвітувати перед Верховною Радою України.