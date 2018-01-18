Валюта дорожчає: гривня впала на міжбанку і в курсах НБУ

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2877,7485 (18 січня – 2866,6132)

100 EUR – 3520,9253 (18 січня – 3498,1281)

10 RUR – 5,0701(18 січня – 5,0654)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,78/28,81 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала відносно долара на 8 копійок.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 35,25/35,28 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,5056/0,5067 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,7775 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 610 угод на суму 363,90 мільйона доларів.