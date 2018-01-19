На Закарпатті знайшли поклади з понад 2 тоннами золота

У Карпатах, у Рахівському районі Закарпатської області, знайшли родовище золота, де за прогнозами може бути до 2,4 тонни цінного металу.

Як повідомляє прес-служба Державної служба геології та надр, геологічні роботи там проводило дочірнє підприємство "Західукргеологія" Національної акціонерної компанії "Надра України".

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"На основі проведених раніше бурових, гірничих та лабораторних робіт, Рахівською геолого-пошуковою партією Львівської ГРЕ виконано оцінку прогнозних ресурсів золота рудних тіл Білопотікського рудопрояву в кількості 2,4 тонни", - ідеться в повідомленні Державної служби геології та надр України.

У відомстві наголошують, що "ці результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на рудопроявах Рахівського рудного району, які спрямовані на підготовку об’єктів для залучення інвестицій та переведення їх у ранг золоторудних родовищ".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Кабінет міністрів України продовжив заборону на експорт золота і срібла на 2018 рік. Згідно з документом, уряд встановлює нульові квоти на експорт золота і срібла як сировини.