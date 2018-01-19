Новий антирекорд: євро в обмінниках Києва подорожчав до 35,50 гривні (інфографіка)

Курс євро в обмінниках українських банків у п'ятницю, 19 січня, побив новий рекорд, досягнувши 35,5 гривні, повідомляє Обозреватель.

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Зокрема, найдорожче євро торгується в ВТБ – на рівні 35,58 гривні.

При цьому Укргазбанк і Universal Bank продають європейську валюту по 35,5 гривні, Райффайзен Банк Аваль і Правекс-Банк - 35,35 гривні, ТАСкомбанк, ПриватБанк та ПУМБ – 35,2 гривні.

Найдешевше євро можна купити Коминвестбанке – по 34,95 гривні.

Разом з тим НБУ встановив офіційний курс гривні відносно євро на рівні 35,2 гривні, що на 22 копійки більше, ніж днем раніше.