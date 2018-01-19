Біткойн та інші кріптовалюти зростають після падіння напередодні

Станом на 08:00 19 січня біткойн повільно продовжує зростання. Його курс становить 11,5 тисячі доларів за одиницю. Дорожчають й інші цифрові валюти.

Читайте такожНижче $10 тисяч: біткойн стрімко падає, а разом з ним й інші криптовалюти

Про це свідчать дані майданчики coinmarketcap.

Курс биткоина піднявся за добу на 1,88% - до 11 563 долара.

Bitcoin Cash подешевшав на 0,5% - до 1 791 долар.

Ethereum став дорожче на 3,52% - до 1 042 долара.

Ripple подорожчав на 15,35% - до 1,62 долара.

Litecoin подорожчав на 3,32% - до 191 долар.

Сервіс CoinMarketCap дозволяє відстежувати середню ціну та капіталізацію кожної з існуючих на сьогоднішній день криптовалют. При підрахунку середньої ринкової ціни на биткоин в доларах агрегатор вираховує дані з більш ніж 20 бірж.

Coindesk - медіаресурс, який спеціалізується на криптовалютах. Обчислює середню ціну биткоина за його доларової вартості на чотирьох найбільших світових криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase і itBit.