У Китаї курс юаня оновив дворічний максимум

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) підвищив у п'ятницю курс женьміньбі (офіційна назва юаня до долара США на 232 базисних пункту до позначки 6,4169 юаня за долар.

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Згідно зі статистикою нацбанку, курс юаня досяг максимуму з 9 грудня 2015 року, повідомляє Росбалт.

Нинішнє зміцнення юаня триває майже безперервно протягом тижня з 11 січня. Після одноденної "корекції", що відбулася 18 січня, курс національної валюти Китаю до долара продовжив зростати.

Тенденція підвищення курсу національної валюти Китаю до долара спостерігається з 20 грудня, коли в Пекіні завершилася Центральна конференція з економічної роботи, - учасники заходу повинні були розглянути ключові проблеми розвитку країни, а також виробити детальні плани реалізації національної економічної політики на майбутній рік.

В серпні 2015 року китайський ЦБ оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня по відношенню до валют інших країн.

За підсумками 2015 року юань був девальвований до долара на 6%. У 2016 року курс женьміньби до американської валюти впав ще на 6,7% і оновив мінімальне значення за вісім з половиною років. За підсумками 2017 року юань зміцнився до долара приблизно на 6,28%.