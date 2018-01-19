Мінфін може виключити Естонію та Латвію зі списку офшорних країн

11:50, 19 січня 2018
Фінанси
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Внесення Естонії та Латвії в офшорного списку України пов'язано з введенням в цих країнах податку на виведений капітал замість податку на прибуток.

Ілюстрація REUTERS

Міністерство фінансів України розглядає можливість виключення Естонії і Латвії з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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За словами міністра, зазначені європейські країни потрапили до цього списку у зв'язку з тим, що в них податок на прибуток становить 0%, оскільки був замінений податком на виведений капітал.

"Це пов'язано з тим, що в цих країнах запроваджено механізм податку на виведений капітал. Мінфін шукатиме можливості вирішити цю проблему, і ми на контакті, як з посольствами, так з фінансовими відомствами цих країн", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року Кабінет міністрів розширив перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

До переліку держав додані наступні країни: Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія та Угорщина.

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Теги: #офшорний скандал#офшорні папери