Мінсоцполітики погоджує з силовиками підвищення пенсії військовим – Рева

Міністерство соціальної політики погоджує з силовими відомствами пункти законопроекту про підвищення пенсій військовослужбовцям, після чого він буде переданий на затвердження уряду і Верховної Ради. Про це в ході години питань до уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Законопроект був розроблений міністерством соціальної політики, та згідно з дорученням секретаря РНБО, ми зараз ведемо роботу з силовими відомствами за погодженням його позицій. Робоча група працює з 3 січня. Ми маємо намір найближчим часом завершити цю роботу і передати законопроект після розгляду на засіданні Кабінету міністрів у парламент", - сказав Рева.

За його словами, уряд розраховує, що законопроект буде прийнятий депутатами в лютому, після чого пенсії військовим будуть перераховані з 1 січня.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

В уряді обіцяли, що відразу після прийняття пенсійної реформи, почнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде поданий до Верховної Ради до 1 листопада 2017 року.

За словами Реви, законопроект повинен бути узгоджений з силовими відомствами, потім його має розглянути Рада національної безпеки і оборони.

13 грудня уряд направив законопроект про підвищення військових пенсій з 1 січня 2018 року до Ради національної безпеки і оборони.