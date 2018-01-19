Кабмін пообіцяв зростання середньої зарплати цьогоріч до 10 тисяч

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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"Ми вийшли на середню зарплату по країні (за підсумками 2017 року - УНІАН) в 7,4 тисячі гривень. Зараз вже більше 8 тисяч гривень. Вважаємо, що в цьому році вона буде 10 тисяч гривень", - сказав голова уряду.

При цьому Гройсман підкреслив, що зростання доходів населення буде відбуватися швидше за зростання цін.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року збільшилась на 38,3%, а порівняно з жовтнем 2017 року зросла на 0,4% - до 7479 гривень.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.