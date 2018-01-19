Гривня продовжує падати: скільки коштують долар і євро в Україні

Вартість покупки долара в київських небанківських обмінних пунктах 19 січня становить 28,90 грн, євро - 35,40 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,65 грн, євро – за 35,00 грн.

Вчора, 18 січня, вартість покупки долара в київських небанківських обмінних пунктах 18 січня становила 28,85 грн, євро - 35,10 грн.

У п'ятницю, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,84/28,87 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 35,42/35,45 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5094/0,5105 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 28,8509 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 552 угоди на суму 305,56 млн дол.