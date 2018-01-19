У виконавчій службі розповіли, скільки грошей стягнули до держбюджету за рік

Органи державної виконавчої служби протягом 2017 року стягнули понад 2,1 млрд грн на користь державного бюджету, з яких 800 млн грн - виконавчий збір, повідомив під час прес-конференції заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.

Читайте такожВ Україні єдиний держреєстр заарештованих активів створять у 2018 році

"Крім того, з початку року держвиконавцями було стягнуто 354 млн грн заборгованості із заробітної плати з недобросовісних роботодавців", - додав Шкляр.

Заступник міністра також повідомив, що протягом 2017 року було повернуто в державну та комунальну власність 638 земельних ділянок загальною площею понад 25 тис. га.

«Окремий напрямок у роботі виконавчої служби в 2017 році – боротьба з неплатниками аліментів, заборгованість яких перевищує 6 місяців. Зокрема, держвиконавці Мін'юсту стягнули понад 2,4 млрд грн заборгованості із виплати аліментів на користь 576 тис. дітей», - наголосив Шкляр.

Він також повідомив, що в 2017 році відбулися суттєві кадрові зміни у системі Державної виконавчої служби. Зокрема, на 75% оновлено керівний склад служби і на 60% оновлено керівництво в регіонах.

За словами заступника міністра, в 2017 році був успішно впроваджений інститут приватних виконавців. «945 кандидатів у приватні виконавці пройшли навчання, було проведено 15 кваліфікаційних іспитів, які успішно склали 123 кандидати, 80 людей внесено в Єдиний реєстр приватних виконавців України, і вони вже почали свою роботу», - додав він.

На 2018 рік, за словами Шкляра, Міністерство юстиції запланувало створити реєстр боржників з виплати аліментів, створити сервісні центри виконавчої служби, запустити системи перевірки якості надання послуг в державній виконавчій службі.

Заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, також присутня на прес-конференції, додала, що в рамках реалізації Мін'юстом загальнонаціонального освітнього проекту «Я маю право» у 2018 році почне функціонувати окремий напрямок, присвячений виконавчому провадженню «Я маю право на виконання рішення суду» - путівник виконавчого провадження, завдяки якому кожна зацікавлена особа зможе знайти відповіді на конкретні питання, що стосуються виконавчо виробництва.

«Чим може бути корисний цей проект для кожного з нас – у першу чергу, це безкоштовне отримання актуальної та корисної інформації щодо виконання судових рішень в Україні», - зазначила Глущенко, додавши, що інформацію можна отримати онлайн на сайті http://pravo.minjust.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Кабінет міністрів України вніс зміни в порядок виплати винагороди державним виконавцям, обмеживши максимальну суму, яку може отримати в якості винагороди державний виконавець, сумою в 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.