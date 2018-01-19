Суд Англії розгляне апеляцію України щодо "боргу Януковича" 22 січня

Апеляційний суд Лондона 22 січня розгляне апеляцію України на рішення Високого суду Лондона, що зобов'язує виплатити Росії 3 мільярди доларів "боргу Януковича" за випущеними нашою країною в 2013 році єврооблігаціями. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

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"Так, (засідання суду - УНІАН) відбудеться 22 січня", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 мільярди доларів, викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашення.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення. Високий суд Лондона в кінці липня задовольнив клопотання про повне припинення виконання рішення по "кредиту Януковича" на 3 мільярди доларів дпро завершення розгляду апеляції нашої країни.