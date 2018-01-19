Чи зміцниться гривня: експерти дали прогнози щодо курсу нацвалюти

Гривня за умови продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у другому і третьому кварталі 2018 року може зміцнитися до 27-28 грн/дол.

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Про це йдеться в макроекономічному огляді «OTP Банку».

Експерти відзначили, що впродовж останнього кварталу 2017 року спостерігалося зростання залишків коштів на рахунках Держказначейства, що сформувало на ринку певні очікування щодо їх «освоєння» і подальшого ослаблення курсу гривні до долара США і, відповідно, інших валют. Проти національної валюти також грало регулярне повернення ПДВ експортерам.

Банк очікує в першому кварталі зменшення обсягів виручки від експортерів через зниження цін на продукцію гірничо-металургійних комбінатів на світовому ринку. Малоймовірним експертам видається відновлення фінансування України з боку МВФ та інших західних партнерів у I кварталі 2018 року.

«Попередні фактори, разом із сезонною активізацією імпортерів і підвищенням соціальних стандартів, чинитимуть тиск на гривню, що буде стимулювати девальвацію національної валюти до 29 грн/дол. у першому кварталі 2018 року. Відновлення позицій гривні на валютному ринку очікується в другому і третьому кварталах 2018 року до рівня 28-27 грн/дол.», - йдеться в звіті.

При цьому експерти відзначають, що в разі невиконання зобов'язань перед МВФ щодо впровадження ряду важливих реформ, відсутності позитивної динаміки в питанні підтримки західних партнерів, збільшення соціальних витрат гривня може знецінитися вище за діапазон 29 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол. За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%. Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США було зафіксовано в лютому 2015 року, тоді він становив 30,01 грн/дол.

Вартість купівлі долара в київських небанківських обмінних пунктах 19 січня становить 28,90 грн, євро - 35,40 грн.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 встановився на рівні 28,8509 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 552 угоди на суму 305,56 млн дол.