З ким торгує Україна: експорт до США зріс майже в 2 рази (інфографіка)

Україна в січні-листопаді 2017 року наростила експорт до США майже в 2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 745,6 млн дол.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Європейський Союз є основним торговим партнером України - його частка у зовнішньоторговельному обороті товарів за зазначений період становила 41,3%, експорт до ЄС зріс на 30,4% і становить 15,9 млрд дол.

Основними торговими партнерами України, крім ЄС, стали Китай, Туреччина і США, на які припадає 8,4%, 4% і 3,6% зовнішньоторговельного обороту, відповідно. Український експорт до Китаю зріс на 17,5% і становив 2 млрд дол., при імпорті з цієї країни в 5,1 млрд дол. Експорт до Туреччини зріс на 19,5% і становив 2,2 млрд дол., при імпорті на рівні 1,1 млрд дол. Експорт товарів до США зріс на 92,2% і становив 745,6 млн дол., при імпорті в 2,3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів із України в січні-листопаді 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 20,6% - до 39,486 млрд дол., імпорт - на 27,5%, до 44,698 млрд дол.