Найбільша російська мережа кав'ярень скоротила кількість закладів у Києві в чотири рази

Український підрозділ найбільшої російської мережі кав'ярень – «Кофе Хауз» - не зміг знайти покупця на свій актив і скоротив кількість закладів в кілька разів, пише Liga.net.

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"Кілька інвесторів розглядали цей бізнес, але до угоди не дійшло", - розповідає генеральний директор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова. За мережу з 17 закладів власники «Кофе Хауз» планували виручити від $2 до 3 млн.

Зараз під цією вивіскою в Києві працює чотири кав'ярні - біля станції метро Олімпійська, на бульварі Лесі Українки, а також в ТРЦ Україна і Dream Town.

Переговори про продаж мережі дійсно були, але угода не відбулася, підтверджує інформований співрозмовник на ресторанному ринку. Потенційних покупців не влаштувало, що всі приміщення під кав'ярнями знаходяться в оренді, а новий власник повинен частково замінити і обладнання.

На продаж виставлявся і бренд мережі, розповідає співвласник великої ресторанної компанії, яка теж вела переговори про купівлю «Кофе Хауз».

Як пише видання, «Кофе Хауз» знаходиться в непростому фінансовому становищі через заборгованості контрагентів, скорочення доходів і заморожування коштів на поточних рахунках у АКТА Банку.

Якщо «Кофе Хауз» не зможе встояти, то стане третьою мережею з російським корінням, яка відмовилася від бізнесу в Україні, відзначає видання. У 2016 році в Києві всі свої шість ресторанів закрила мережа «Якіторія». Компанія «Росінтер Ресторантс» спочатку закрила заклад IL Патіо, а потім відмовилася від київського ресторану T. G. I. friday's.

Російську мережу «Кофе Хауз» у 1999 році заснував бізнесмен Тимур Хайрутдинов. У 2014 році його бізнес купив конкурент – «Шоколадниця», але українська "дочка" не увійшла в угоду.